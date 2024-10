Domenica mattina, davanti alla chiesa Evangelica del Prenestino a Roma, un bambino di 3 anni è stato investito da un'auto in fuga

Domenica mattina, davanti alla chiesa Evangelica del Prenestino a Roma, un bambino di 3 anni è stato investito da un’auto in fuga, in via Biordo Michelotti. Un cittadino di origini cinesi di 58 anni è stato arrestato con l’accusa di lesioni gravissime.

Bambino investito a Roma

Un tragico incidente si è verificato nel quartiere Prenestino di Roma domenica intorno alle 13, dove un uomo di 58 anni ha investito un bambino di soli tre anni mentre giocava davanti alla chiesa Evangelica.

Dopo l’impatto, l’automobilista, a bordo di un Suv Mercedes, sarebbe sceso per osservare la scena, ma anziché prestare aiuto, sarebbe risalito nel veicolo e avrebbe lasciato il luogo dell’incidente.

Il piccolo, che ha subito un grave ferita alla testa, è attualmente ricoverato in condizioni critiche all’ospedale Bambino Gesù di Roma. Nel frattempo, le autorità stanno avviando un’indagine per fare luce sull’incidente.

Bambino investito a Roma: pirata della strada arrestato

L’uomo ritenuto responsabile dell’incidente è un 58enne di origine cinese, gli investigatori lo avrebbero rintracciato mentre era a cena con la moglie a casa di parenti. Fondamentali le immagini della video sorveglianza per il fermo.

Il 58enne sarebbe stato sottoposto ai test di alcol e droga, che avrebbero dato esito negativo. Nelle prossime ore sarà interrogato: l’accusa per lui è di lesioni gravissime.

Bambino investito a Roma: le condizioni di salute del piccolo

Il piccolo, operato alla testa, è ora ricoverato nel reparto di terapia intensiva in prognosi riservata all’ospedale pediatrico Bambino Gesù. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli sul suo stato di salute.