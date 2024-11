Il tragico incidente sulla statale 17

Il 29 ottobre, un ciclista di 61 anni, Roberto Casiello, ha perso la vita in un tragico incidente stradale mentre percorreva la statale 17 Foggia-Lucera. Le circostanze dell’incidente sono emerse grazie alle indagini condotte dai carabinieri, che hanno utilizzato le immagini delle telecamere di sorveglianza per ricostruire la dinamica dei fatti. Il ciclista è stato investito da un veicolo, una Chevrolet Trax, il cui conducente è stato identificato come Carlo Conversa, un medico in pensione di 77 anni.

Le indagini e l’arresto

Le immagini registrate da un distributore di carburanti hanno rivelato il passaggio del ciclista alle 9.11 e quello dell’auto coinvolta alle 9.13. Grazie a un’analisi approfondita delle parti del veicolo ritrovate sulla scena dell’incidente e ad ulteriori riprese video, i carabinieri sono riusciti a risalire all’identità del conducente. Dopo l’incidente, Conversa sarebbe tornato a casa, dove il veicolo è stato rintracciato con evidenti danni alla carrozzeria. L’uomo è stato arrestato e posto ai domiciliari, accusato di omissione di soccorso.

Confessioni e testimonianze

Durante le indagini, i carabinieri hanno ascoltato un carrozziere di Acquaviva delle Fonti, che ha riferito di essere stato contattato da Conversa già dalla mattina del 29 ottobre. Il medico avrebbe confessato di aver investito una persona, rivelazione che ha spinto il carrozziere a restituirgli le chiavi dell’auto incidentata. Questa testimonianza ha ulteriormente aggravato la posizione di Conversa, che ha dichiarato di aver sbagliato strada e di non essersi accorto di aver urtato un ciclista. La comunità è scossa da questo tragico evento, che solleva interrogativi sulla sicurezza stradale e sull’importanza di prestare soccorso in caso di incidenti.