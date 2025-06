Iran: Israele, 'non siamo così spregevoli da utilizzare ospedale da base militare'

Iran: Israele, 'non siamo così spregevoli da utilizzare ospedale ...

Iran: Israele, 'non siamo così spregevoli da utilizzare ospedale ...

Tel Aviv, 19 giu. (Adnkronos) - Le affermazioni diffuse dai media iraniani secondo cui l'ospedale di Soroka sarebbe stato utilizzato come struttura militare sono "bugie". Lo afferma l'Idf in una dichiarazione in lingua persiana rivolta alla popolazione iraniana, secondo cui, &quo...