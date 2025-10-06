Iran: Teheran, 'in discussione rilascio cittadini francesi in cambio detenuto iraniano a Lione'

Teheran, 6 ott. (Adnkronos) - L'Iran sta discutendo il rilascio di due cittadini francesi detenuti dal maggio 2022 in cambio di un cittadino iraniano detenuto dalla Francia. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri iraniano Esmaeil Baghaei, aggiungendo che Parigi non ha mai info...