Iran: Trump, 'siti nucleari completamente distrutti, fake news notizie contrarie'

Washington, 25 giu. (Adnkronos) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha criticato le "fake news della Cnn" e il "fallimentare New York Times", accusando – in un post su Truth Social – le testate giornalistiche di tentare di "sminuire uno degli attacchi militari di maggior successo della storia". Sia il New York Times che la Cnn avevano riferito, citando funzionari anonimi dell'intelligence statunitense, che gli attacchi americani contro l'Iran hanno solo fatto ritardare di mesi il programma nucleare della Repubblica islamica, anziché distruggerne completamente i siti.

Trump, tuttavia, ha insistito dicendo che "i siti nucleari in Iran sono completamente distrutti!" e ha aggiunto che entrambe le testate giornalistiche "sono state attaccate duramente dal pubblico!". I suoi commenti sono in linea con le recenti affermazioni dell'inviato speciale degli Stati Uniti in Medio Oriente, Steve Witkoff, secondo cui l'impianto di arricchimento iraniano di Fordow è stato "distrutto" e che la missione di eliminare la capacità nucleare dell'Iran è stata portata a termine.

Intervenendo alla Fox News, Witkoff ha affermato che la distruzione della capacità di arricchimento nucleare dell'Iran era uno degli obiettivi principali della recente campagna militare statunitense, obiettivo che, a suo dire, è stato raggiunto. "Abbiamo piazzato 12 bombe bunker buster su Fordow. Non c'è dubbio che abbiano violato la copertura… e non c'è dubbio che i siti siano stati distrutte", ha detto Witkoff, rispondendo direttamente ai resoconti giornalistici che suggeriscono che gli attacchi abbiano rallentato il programma nucleare iraniano solo di mesi.