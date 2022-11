Ischia: Meloni, 'preso impegno in Cdm, tanto da fare ma serve approccio culturale diverso'

Ischia: Meloni, 'preso impegno in Cdm, tanto da fare ma serve approccio ...

Ischia: Meloni, 'preso impegno in Cdm, tanto da fare ma serve approccio ...

Ischia: Meloni, 'preso impegno in Cdm, tanto da fare ma serve approccio ...

Roma, 29 nov. (Adnkronos) - In Cdm abbiamo preso un impegno: approvare entro l’anno il Piano nazionale di adattamento al cambiamento climatico. Inoltre, i ministri competenti effettueranno una ricognizione sia delle risorse già esistenti sia del personale da mettere a disposizione dei C...

Roma, 29 nov.

(Adnkronos) – In Cdm abbiamo preso un impegno: approvare entro l’anno il Piano nazionale di adattamento al cambiamento climatico. Inoltre, i ministri competenti effettueranno una ricognizione sia delle risorse già esistenti sia del personale da mettere a disposizione dei Comuni, a partire da quelli più piccoli. Abbiamo poi dato mandato al ministro Musumeci di creare un gruppo di lavoro interministeriale per gli interventi di medio e lungo periodo. C’è tantissimo lavoro da fare ma serve anche un approccio culturale diverso.

Perché ogni euro investito sulla cura del territorio è un euro investito per dare ai nostri figli un’Italia più sicura e protetta". Lo dice Giorgia Meloni, al 'Corriere della sera', sulla vicenda di Ischia.

"Quella del ministro Pichetto è stata un’espressione infelice, ma che voleva probabilmente sottolineare la necessità che le istituzioni siano chiamate a rispondere delle loro responsabilità. Se lei andasse a riprendere la dichiarazione di voto di FdI scoprirebbe che noi fummo molto critici nei confronti del condono su Ischia inserito nel decreto sul ponte Morandi.

È agli atti. Così come sono agli atti le critiche a tutte quelle norme che con Genova non c’entravano assolutamente. Votammo in ogni caso il provvedimento perché la priorità era dare risposte a una città che affrontava un’emergenza senza precedenti", spiega la premier.