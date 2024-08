Israele, forte boato a Tel Aviv: Hamas rivendica un attacco

Nella serata di ieri, domenica 25 agosto 2024, si è sentito un forte boato a Tel Aviv. Hamas ha rivendicato un attacco nella zona.

Un forte boato si è sentito a Tel Aviv nella serata di ieri, domenica 25 agosto 2024, come riportato dall’Ansa. L’allarme è scattato a Rishon Lezion. Intanto, le Brigate Al-Qassam, braccio armato di Hamas, hanno annunciato di aver attaccato Tel Aviv con un missile M90 “in risposta ai massacri israeliani contro i civili e allo sfollamento del popolo palestinese“, come riportato da Al Jazeera.

Guerra in Medio Oriente: giorno 325

La guerra tra Israele e Hamas è arrivata al giorno 325. Nella mattinata di ieri Israele ha operato un attacco preventivo contro Hezbollah per evitare la rappresaglia del “partito di Dio” prevista “per l’omicidio di Fuad Shukr“. Secondo fonti dell’Ida sarebbero caduti su Israele seimila tra razzi e droni e Tel Aviv ha comunicato di aver effettuato raid su centinaia di obiettivi in territorio libanese. Lo scudo di Israele ha intercettato vari razzi lanciati. L’attacco è terminato qualche ora dopo e Hezbollah ha comunicato per la giornata di ieri le operazioni erano finite. In serata si è sentito il forte boato a Tel Aviv, attacco rivendicato da Hamas.