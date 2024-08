Almeno una persona è stata uccisa e altre venti sono rimaste ferite a seguito di attacchi israeliani avvenuti nella tarda serata di ieri, martedì 20 agosto, che hanno colpito la Valle del Beqaa, nell’est del Libano.

Libano, Israele bombarda la Valle del Beqaa

Le Forze di difesa israeliane hanno confermato che i jet da combattimento hanno effettuato attacchi aerei notturni sui siti di stoccaggio di armi a Hezbollah, nella Valle della Beqaa, in Libano. I militari hanno fatto sapere che sono state identificate esplosioni secondarie dopo gli attacchi e che hanno anche preso di mira le difese aree di Hezbollah nella zona, che rappresentavano una minaccia per gli aerei israeliani.

Un morto e diversi feriti

La zona era abitata da civili e, al momento, il bilancio è di venti feriti e un morto. Tra i feriti ci sarebbero almeno otto bambini sotto i 10 anni, uno di loro è stato portato in ospedale in condizioni critiche, e una donna incinta. A riportarlo è il canale televisivo locale Al Mayadeen, citando il Ministro della Sanità Libanese. L’Idf accusa l’organizzazione islamista di aver piazzato risorse militari in aree popolate, in uno sfruttamento cinico dei cittadini libanesi.

