Israele ha attaccato ancora una volta l’Iran nel corso della notte appena trascorsa. I missili hanno colpito alcune strutture militari e di produzione di missili della Repubblica islamica.

Israele, attacchi all’Iran nella notte: colpite strutture militari anche in Siria

Più schiere di missili terra-aria e altre capacità aeree hanno colpito nella notte in diverse aree dell’Iran e della Siria, in quella che è stata una nuova importante operazione militare di Israele. L’offensiva è andata a buon fine, anche se l’Iran ha dichiarato di aver subito solo danni superficiali: “Siamo pronti a reagire“.

Israele, attacchi all’Iran nella notte: il ruolo degli americani

Secondo quanto appreso, Tel Aviv aveva avvisato gli Stati Uniti d’America in merito a quanto sarebbe accaduto di lì a breve. L’amministrazione Biden ha confermato di essere stata messa al corrente dell’imminente attacco israeliano, definendo le operazioni come facenti parte di un piano di autodifesa. Il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale americana ha precisato stamane che gli Stati Uniti non hanno partecipato, però, attivamente alle operazioni.