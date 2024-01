Israele in guerra, a Tel Aviv migliaia in strada per chiedere la pace

Israele in guerra, a Tel Aviv migliaia in strada per chiedere la pace

Guerra, proteste a Tel Aviv

La guerra continua. Durante la notte, a Tel Aviv, la città israeliana più grande, le persone sono scese in strada in migliaia per protestare con cartelloni con su scritti degli slogan e richiedere il cessate il fuoco e la pace, considerata ormai l’unica soluzione possibile.

Israele, gente in strada a chiedere la pace

Tra le migliaia di persone presenti alla protesta che si è tenuta a Tel Aviv c’erano anche i famigliari di alcuni prigionieri. E’ chiaro che la gente sia abbastanza nervosa anche per il fatto che Netanyahu non ha ancora avuto successo nel liberare tutti gli ostaggi. Chi ha manifestato crede quindi che la pace sia l’unica via da poter seguire, soprattutto al fine di poter avere sicurezza nel paese. Questo è anche ciò che ha detto Al Jazeera, che ha pure sottolineato il fatto che tante persone non hanno portato una bandiera durante la protesta per timore di poter essere presi ed arrestati.

Proteste in strada ma la guerra continua

Nonostante le proteste e le richieste della popolazione, la guerra sta continuando. D’altronde, almeno per il momento, Netanyahu pare non cambiare idee ma, al contrario, andare avanti nel conflitto, fino a che non sarà raggiunto il traguardo di tutti gli obiettivi che sono stati prefissati.