Roma, 18 gen. (askanews) – Palloncini arancioni lanciati in aria a Tel Aviv per ricordare in modo simbolico il primo compleanno di Kfir Bibas, il più giovane ostaggio israeliano detenuto da Hamas nella Striscia di Gaza. Aveva meno di nove mesi quando è stato portato via dal suo lettino il 7 ottobre, nel kibbutz di Nir Oz. Il movimento islamista ha annunciato a novembre la morte del neonato, di suo fratello e della loro madre. Le autorità israeliane tuttavia non hanno mai confermato.