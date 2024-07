La morte risalirebbe a ieri, lunedì 15 luglio, vicino al confine tra Libano e Siria. Un drone di Israele avrebbe ucciso un importante uomo d’affari siriano: era stato sanzionato dagli Stati Uniti e aveva stretti legami con il governo del presidente siriano Bashar Assad.

La morte dell’uomo d’affari siriano: Baraa Al-Qaterji

Un drone israeliano avrebbe colpito un’auto in Siria vicino al territorio libanese causando due vittime. Secondo i media di Damasco fra loro ci sarebbe anche l’uomo d’affari Baraa Al-Qaterji, vicino al presidente Bashar al-Assad.

L’uomo faceva parte di una ristretta cerchia di uomini d’affari vicini alla famiglia regnante Assad. Saliti alla ribalta durante la guerra civile siriana, iniziata nel 2011 dopo che il governo del presidente Bashar al-Assad ha represso le proteste popolari.

Il presunto attacco aereo israeliano

Il presunto attacco aereo israeliano è avvenuto nei pressi di un incrocio sulla strada Beirut-Damasco. Un’altra persona è stata uccisa, anche se la sua identità non è stata ancora resa nota.

Al-Qaterji, secondo i gruppi per i diritti umani, era la figura chiave responsabile dell’acquisizione di petrolio dalle aree controllate dai curdi della Siria e della fornitura di quel petrolio al regime di Assad. Era diventato un bersaglio israeliano per il suo ruolo nel finanziare le milizie filo-iraniane in Siria.

La CNN ha contattato le Forze di Difesa Israeliane (IDF) in merito all’attacco, ma non ha ancora ricevuto risposta. Al momento non c’è stato alcun commento israeliano immediato sull’attacco.