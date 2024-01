Istruzione: Mattarella, 'obiettivo Istituzioni, garantire a giovani apprendimento e sviluppo'

Roma, 24 gen. (Adnkronos) - "Il tema della odierna Giornata Internazionale dell’Educazione 'Imparare per una pace duratura' indica la strada per affrontare l’ondata crescente di conflitti, violenza, intolleranza e incitamento all’odio a cui continuiamo ad assistere. ...

Roma, 24 gen. (Adnkronos) – "Il tema della odierna Giornata Internazionale dell’Educazione 'Imparare per una pace duratura' indica la strada per affrontare l’ondata crescente di conflitti, violenza, intolleranza e incitamento all’odio a cui continuiamo ad assistere. L’istruzione è la chiave per capire il valore delle originalità di ciascuna persona, la ricchezza offerta dal pluralismo, l’inviolabilità delle libertà fondamentali. Conoscere è il primo passo per potersi comprendere e dialogare".L o dice il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della Giornata Internazionale dell’Educazione.

"L’accesso all’istruzione deve essere un obiettivo centrale delle Istituzioni, con lo sguardo rivolto ai più giovani, a cui vanno garantite opportunità di apprendimento e sviluppo", avverte il capo dello Stato.