Ita: Ceo Lufthansa domani a Roma, 'prezzo questione aperta'

Bruxelles, 29 mar. - (Adnkronos) - Il Ceo di Lufthansa Carsten Spohr sarà domani a Roma per parlare della possibile acquisizione di Ita. Lo ha detto lo stesso top manager all'Airlines for Europe Aviation Summit a Bruxelles, riferisce il sito specializzato Flightglobal.com. Spohr si &egra...

Bruxelles, 29 mar. – (Adnkronos) – Il Ceo di Lufthansa Carsten Spohr sarà domani a Roma per parlare della possibile acquisizione di Ita. Lo ha detto lo stesso top manager all'Airlines for Europe Aviation Summit a Bruxelles, riferisce il sito specializzato Flightglobal.com.

Spohr si è detto fiducioso che Ita possa essere integrata nel gruppo tedesco, anche se, ha notato, "ha perso molti soldi" e, pertanto, la valutazione della compagnia è "una questione aperta". Il prezzo "è la parte finale della discussione", ha aggiunto. Il manager si è detto "positivo" sulla possibilità di un accordo prima del 24 aprile, fine del periodo di trattative in esclusiva, ma ha aggiunto che mancano ancora "settimane", e non "ore", per arrivare al termine dell'operazione.