Ita: Misiani, 'svolta di grande portata, governo riferisca in aula su piano'

Roma, 25 mag. (Adnkronos) – “L’accordo per l’ingresso di Lufthansa in ITA segna una svolta di grande portata per il futuro della compagnia, dopo troppi anni di incertezze, enormi risorse pubbliche impegnate e grandi occasioni mancate, a partire dall’ipotesi di fusione con Air France stoppata a suo tempo dal centrodestra in nome di un’italianità che da oggi viene definitivamente meno". Così il senatore Antonio Misiani, responsabile Infrastrutture della segreteria nazionale Pd.

"Come Partito Democratico solleciteremo il governo a riferire al Parlamento in merito all’implementazione effettiva del piano industriale di ITA, con particolare attenzione al futuro dei lavoratori in cassa integrazione e alla conferma delle nuove assunzioni, all’acquisto dei nuovi velivoli, alla gestione degli slot e delle tratte continentali e, in generale, alle prospettive industriali e occupazionali della compagnia in relazione all’ingresso di Lufthansa”.