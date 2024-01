Italia-Africa: Meloni, 'in piano Mattei progetti concreti, li seguirò personalmente'

Italia-Africa: Meloni, 'in piano Mattei progetti concreti, li seguir&ogr...

Roma, 29 gen. (Adnkronos) - Nel Piano Mattei trovano spazio "progetti e iniziative concrete, la cui realizzazione e i cui sviluppi intendo seguire personalmente. Per quelli non avviati, i nostri esperti sono pronti a partire immediatamente per la definizione della parte operativa". Cos&igr...