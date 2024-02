Italia- Argentina: Borghese (Maie), 'bene visita Milei, accrescere rapporti'

Roma, 12 feb. (Adnkronos) - “È significativo che il neo presidente dell’Argentina, Javier Milei, abbia scelto tra i Paesi europei l’Italia come prima visita del suo mandato. È il caso di ricordare che in Argentina vivono settecentomila italiani e che circa la met&agra...

Roma, 12 feb. (Adnkronos) – “È significativo che il neo presidente dell’Argentina, Javier Milei, abbia scelto tra i Paesi europei l’Italia come prima visita del suo mandato. È il caso di ricordare che in Argentina vivono settecentomila italiani e che circa la metà degli attuali abitanti del Paese sudamericano sono di origine italiana. Al di là di questo elemento di fatto, credo che sia molto importante oltre che positiva l’attenzione che Milei ha ricevuto negli incontri con il Presidente Sergio Mattarella e con la premier Giorgia Meloni. Credo sia quanto mai urgente oltre che necessario consolidare e accrescere i rapporti di reciproca cordialità tra le due nazioni così come bisogna migliorare la cooperazione e gli scambi commerciali tra i due Paesi". Lo afferma il senatore italo-argentino Mario Alejandro Borghese, vicepresidente del Maie, eletto in America Latina.

"È interesse, in primo luogo, dell’Argentina -aggiunge- che si sta misurando con una crisi economico-finanziaria drammatica e servirà certamente molto a Milei avere un rapporto costruttivo con una delle potenze più forti dell’Europa. E credo che la crescente credibilità di Giorgia Meloni in Europa e nel mondo possa essere di aiuto per una Nazione in difficoltà ma con potenzialità davvero enormi che vanno utilizzate al massimo”.