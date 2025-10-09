Italia-Brasile: La Russa, 'aumentare collaborazione, bene Mercosur'

San Paolo, 9 ott. (Adnkronos) - È "ancora più necessario che la collaborazione aumenti, ed è corretto fare riferimento al Mercosur, perché è una prospettiva che interessa tanto l’Italia quanto il Brasile. Qui sono presenti alcuni esponenti di grandi azie...

San Paolo, 9 ott. (Adnkronos) – È "ancora più necessario che la collaborazione aumenti, ed è corretto fare riferimento al Mercosur, perché è una prospettiva che interessa tanto l’Italia quanto il Brasile. Qui sono presenti alcuni esponenti di grandi aziende italiane —Pirelli, Martini, Leonardo, Enel— e abbiamo esponenti che abitano stabilmente in Brasile. Tutti hanno il desiderio di poter rafforzare i rapporti di lavoro e di amicizia con il Brasile.

Quindi questo è il mio auspicio, ma anche il desiderio maggiore. Sono sicuro che questo appello avrà un esito positivo, anche perché sappiamo che iniziare col piede giusto questa nuova fase è un vantaggio sicuramente per l’Italia, ma io mi auguro possa essere positivo anche per la nostra amicizia e per il Brasile". Lo ha affermato il presidente del Senato, Ignazio La Russa, incontrando in Brasile con il governatore dello Stato di San Paolo i vertici delle imprese italiane.

"In questo momento i rapporti non sono solo economici: stanno aumentando anche quelli culturali, con le università, con la ricerca e con tutta una serie di altre iniziative. Il nostro Console è molto stimato in Italia. E quindi -ha detto ancora la seconda carica dello Stato- mi affido anche a lui, che è molto attento a seguire i nostri rapporti e ha uno spiccato senso di amicizia nei confronti del Brasile, per appianare i problemi quando ci sono e favorire la crescita delle soluzioni".

"Non sono qui per parlare dei rapporti di Governo, ma come rappresentante dell’istituzione del Senato della Repubblica ribadisco la mia volontà, per tutto ciò che può servire nei vostri rapporti con l’Italia e con qualunque ministro, di essere a disposizione come facilitatore. Ringrazio per l’accoglienza. Sono sicuro -ha concluso La Russa- che questo incontro sarà pieno di buoni rapporti, di grande amicizia, di soluzioni per qualunque problema ci possa essere oggi".