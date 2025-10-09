Italia-Brasile: La Russa incontra comunità italiana a San Paolo,' fate onore a Italia'

San Paolo, 9 ott. (Adnkronos) - È importante, per me, che sono stato invitato dal presidente del Congresso nazionale brasiliano e del Senato federale, avere voluto, prima ancora di andare a Brasilia, un incontro con voi rappresentanti della comunità italiana a San Paolo. Da qui è...

San Paolo, 9 ott. (Adnkronos) – È importante, per me, che sono stato invitato dal presidente del Congresso nazionale brasiliano e del Senato federale, avere voluto, prima ancora di andare a Brasilia, un incontro con voi rappresentanti della comunità italiana a San Paolo. Da qui è nata la piccola leggenda degli italiani in Brasile, della capacità che hanno avuto alcune famiglie, nel costruire il Brasile moderno.

Il Brasile che sta continuando a crescere, pur tra mille difficoltà. Sta continuando ad essere un punto di grande speranza per tutto il continente sudamericano e non solo". Lo ha affermato il presidente del Senato, Ignazio La Russa, incontrando la comunità italiana a San Paolo,

"Qui in Brasile, se contiamo i discendenti degli italiani oltre a quelli che sono venuti in epoca più recente, le cifre sono impressionanti: si parla addirittura di 30 milioni. La nostra presenza culturale, sociale, economica, ma anche semplicemente di costume, in Brasile -ha sottolineato la seconda carica dello Stato- continua ad essere importante. Io so che voi fate onore all’Italia: siete ambasciatori italiani. Siete ambasciatori italiani nel territorio e nell’ambiente in cui vivete e operate. E di questo noi, politici italiani, vi dobbiamo essere grati. Perché dell’Italia, del made in Italy, si può parlar bene —e si parla bene— con grande simpatia, con grande stima del food, della moda, della tecnologia e di tanto altro".

"Sono venuto a ringraziarvi per quello che fate per il buon nome dell’Italia. Il Governo italiano ha riacquistato una centralità importante, grazie alla stabilità, grazie alla capacità della nostra presidente del Consiglio, grazie all’esempio che voi date nei territori di tutto il mondo, in particolare qui, in Brasile. Io sono uno che l’amore per l’Italia ce l’ha in forma spiccata sin da quando ho cominciato a capire qual era il mio impegno, non solo professionale come avvocato, ma anche come politico. E quindi -ha concluso La Russa- nei limiti del possibile e delle mie modeste forze, sono a vostra disposizione".