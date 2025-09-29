Italia-Kazakhstan: intitolata a Marco Polo via nel centro di Astana, simbolo duratura amicizia

Astana, 29 set. (Adnkronos) - Una via del centro di Astana sarà intitolata a Marco Polo. Lo ha annunciato il presidente della Repubblica del Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, durante i colloqui con il presidente della Repubblica italiano, Sergio Mattarella. Una decisione che vuole simboleggi...

Astana, 29 set. (Adnkronos) – Una via del centro di Astana sarà intitolata a Marco Polo. Lo ha annunciato il presidente della Repubblica del Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, durante i colloqui con il presidente della Repubblica italiano, Sergio Mattarella. Una decisione che vuole simboleggiare la duratura amicizia tra i due Paesi e che per Mattarella, che ha ringraziato per la scelta compiuta, testimonia l'impegno di Astana per "rafforzare ulteriormente i nostri legami".