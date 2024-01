IV: Renzi, 'Conte mi attacca su incarichi estero perché lui non lo chiamano'

Roma, 11 gen. - (Adnkronos) - "Io ho incarichi in Italia e all'estero, su cui pago le tasse. Un minuto dopo, anzi un minuto prima che venga approvata una legge che dice che questa cosa non si può fare, io non la faccio perché io rispetto le leggi. Sul tema dell'opportuni...

Roma, 11 gen. – (Adnkronos) – "Io ho incarichi in Italia e all'estero, su cui pago le tasse. Un minuto dopo, anzi un minuto prima che venga approvata una legge che dice che questa cosa non si può fare, io non la faccio perché io rispetto le leggi. Sul tema dell'opportunità, ognuno fa le proprie valutazioni, quello che è importante è dire con chiarezza come stanno le cose e io sulla trasparenza non mi sono mai tirato indietro, tutti sanno che io faccio conferenze dall'America alla Cina. Se qualcuno mi aggredisce su questo, ogni riferimento a Giuseppe Conte è del tutto voluto, è perché probabilmente lui a fare queste cose non lo chiamano". Così il leader di Italia Viva Matteo Renzi, ospite di "Prima di domani" su Retequattro.