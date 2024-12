Un pomeriggio di rivelazioni su Rai 1

Nella recente puntata di La Volta Buona, andata in onda su Rai 1, Caterina Balivo ha avuto come ospite Ivan Zazzaroni, noto giudice del programma Ballando con le stelle. L’intervista ha offerto uno sguardo approfondito sul mondo dello spettacolo, rivelando dettagli interessanti riguardo alla giuria e ai concorrenti del programma di danza più seguito della televisione italiana.

La giuria e le scaramanzie

Durante l’intervista, Zazzaroni ha parlato del motivo per cui Milly Carlucci, la conduttrice del programma, tende a mantenere la stessa giuria nel corso delle edizioni. Secondo il giudice, questa scelta è legata a una questione di scaramanzia, un aspetto che spesso gioca un ruolo fondamentale nel mondo dello spettacolo. Zazzaroni ha rivelato che, per lo stesso motivo, lui stesso rimane in piedi durante le puntate, un gesto che riflette la sua convinzione nelle tradizioni e nelle superstizioni del settore.

Opinioni sui concorrenti

Il giudice non si è tirato indietro nel condividere le sue opinioni sui concorrenti di quest’edizione. Ha descritto Federica Pellegrini come il “Maradona” di Ballando, un complimento che sottolinea il suo talento e la sua determinazione. Tuttavia, Zazzaroni ha espresso una preferenza per Bianca Guaccero, considerandola la più brava dal punto di vista tecnico. Ha anche menzionato Federica Nargi e la stessa Pellegrini, attualmente in coppia con Pasquale La Rocca, come potenziali avversarie temibili, pronte a dare del filo da torcere.

Le dinamiche tra i giudici

Un altro tema affrontato è stato il rapporto tra i membri della giuria. Zazzaroni ha parlato di come i giudici, in particolare Sarah Di Vaira, Simone Di Pasquale e Rossella Erra, tendano a creare tensioni tra di loro. Ha descritto le interazioni come un gioco di potere, dove ognuno cerca di affermare la propria opinione, a volte a scapito della coesione del gruppo. Questo clima di competizione interna è stato motivo di frustrazione per Zazzaroni, che ha espresso il desiderio di una maggiore armonia tra i giudici.

Un giudice empatico

Infine, Zazzaroni ha risposto a un invito di Sonia Bruganelli, che lo esortava a essere più empatico. Con un tono ironico, ha dichiarato: “Ah non lei, io?”, evidenziando la sua consapevolezza del proprio stile di giudizio. Nonostante le sue critiche, Zazzaroni si è descritto come uno dei giudici più empatici, cercando sempre di comprendere le difficoltà dei concorrenti e di supportarli nel loro percorso.