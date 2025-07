Iveco: Calenda, 'Meloni applichi golden power per asset così importante'**

Roma, 29 lug. (Adnkronos) - "Nel frattempo tra Temptation Island e i messaggi di Bova, segnalo a chi non sia interessato a vivere in un luna park per rincoglioniti che Exor non ha negato sia in corso una discussione per la vendita di Iveco" verso cui sarebbe interessata l'indiana Tata...

Interrogato alla Camera, Urso dice che ha appreso questa notizia dai giornali e quindi vuol dire che non abbiamo un ministro dello Sviluppo Economico. In quale Paese il governo non è informato della vendita di un asset così importante?". Lo dice Carlo Calenda in una conferenza stampa alla Camera.

"Quindi chiediamo alla presidente Meloni – perché chiederlo a Urso è come chiederlo a un frigorifero – di chiarire immediatamente la situazione e spiegare al gruppo Elkann che verrà applicata la golden power perché stiamo parlando di un investitore extraeuropeo".