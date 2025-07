Iveco: Misiani, 'governo intervenga per garantire occupazione e autonomia industriale'

Roma, 31 lug. (Adnkronos) - "La possibile cessione del gruppo Iveco, storico marchio della manifattura italiana, al gruppo indiano Tata rappresenta un’ipotesi preoccupante per l’occupazione, per la tenuta del sistema produttivo nazionale e per il futuro dell’autonomia industri...

Roma, 31 lug. (Adnkronos) – "La possibile cessione del gruppo Iveco, storico marchio della manifattura italiana, al gruppo indiano Tata rappresenta un’ipotesi preoccupante per l’occupazione, per la tenuta del sistema produttivo nazionale e per il futuro dell’autonomia industriale del nostro Paese. Si tratta di una vicenda che coinvolge direttamente oltre 14.000 lavoratori in Italia e tocca attività strategiche".

Così Antonio Misiani, responsabile Economia del Pd.

"La cessione del ramo Defence a Leonardo, se ben gestita, può rappresentare un’opportunità di crescita, ma non può diventare il primo passo verso un disimpegno totale di Exor – oggi controllante di Iveco – dal nostro sistema industriale. È necessario che il governo intervenga con determinazione, esercitando pienamente la sua responsabilità politica e utilizzando tutti gli strumenti a disposizione per garantire una presenza industriale italiana in Iveco, anche attraverso una quota pubblica; la salvaguardia dei posti di lavoro in tutti gli stabilimenti coinvolti; il mantenimento dell’autonomia progettuale, produttiva e tecnologica dell’azienda".

"Per queste ragioni, ho presentato oggi un’interrogazione parlamentare rivolta al Ministro delle Imprese e del Made in Italy, chiedendo chiarezza sugli intendimenti del Governo e sulle misure che intende mettere in campo per tutelare un asset strategico per l’Italia. Non possiamo permettere che un’altra eccellenza industriale venga ceduta senza garanzie, nell’indifferenza generale. La difesa del lavoro e della capacità produttiva del nostro Paese deve tornare al centro dell’agenda nazionale".