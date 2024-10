Javier Martinez: "Porte aperte, non solo una fessura. Basta con la confusione e le mezze misure. Voglio un impegno reciproco. Non sono il tipo da relazioni superficiali. Ho un chiaro obiettivo

Dopo quasi un mese di indecisione e alti e bassi, Javier Martinez si sente esausto. Shaila Gatta ha tenuto sulle spine il giovane del Grande Fratello per settimane: prima esitava tra lui e Lorenzo Spolverato, poi mostrava un interesse per Javier, per poi lasciarlo di nuovo e scherzare alle sue spalle. Improvvisamente, si ricordava dell’ex fidanzato dal fisico tonico, per poi tornare a dire che il pallavolista le affascina. Javier, comprensibilmente, è stanco di questa situazione e nella notte ha parlato con alcuni compagni di avventura, rivelando la sua intenzione di mettere un punto alla relazione con Shaila (ma sarà davvero così?).

Javier Martinez dichiara la fine della relazione

Javier Martinez ha dichiarato: “Desidero avere porte aperte, non solo una fessura”.

“Questa decisione è dolorosa, ma necessaria. Posso parlare e interagire quanto voglio, ma basta così. Se mi lasci un piccolo spiraglio, non ci entrerò, ho bisogno di una porta completamente aperta. Non desidero confusione né mezze misure. Io mi impegno al massimo e voglio lo stesso in cambio. Mi piace e lei lo sapeva chiaramente. Sapevo cosa volevo e mi sono impegnato, a differenza di ciò che afferma lei.”

Le riflessioni di Javier

In momenti di incertezza, ho commesso diversi sbagli. Pensavo di essere troppo riservato, così ho tentato di mostrarmi più socievole, ma non funzionava mai. Eppure, come posso essere accusato di non avere iniziative? Ho passato la notte con lei e, durante un gioco di obbligo e verità, ho rivelato che mi piaceva Shaila. Nella mia vita, o sono coinvolto con una ragazza oppure non ho relazioni. Ho avuto alcune storie significative e brevi avventure, ma non sono il tipo da flirtare per poi trasformare una relazione in un’amicizia superficiale. La mia natura è quella di cercare rapporti autentici, altrimenti rimango con esperienze temporanee che non si sviluppano. Ho un chiaro obiettivo.

Javier sostiene che Shaila non ha mai mostrato interesse per lui e il suo cambiamento improvviso di opinione sulla loro relazione evidenzia la sua mancanza di sincerità.