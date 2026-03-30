Jonathan Greenberger guiderà la redazione globale di Politico

Il 29/03/2026 Politico ha reso nota una riorganizzazione ai vertici della redazione globale: Jonathan Greenberger è stato designato Global Editor-in-Chief e assumerà ufficialmente l’incarico il May 1. Questo cambiamento prevede il passaggio di John Harris al ruolo di Chairman e l’attribuzione a Dasha Burns di un nuovo incarico come global anchor. L’annuncio indica un’intenzione chiara: rafforzare la capacità di copertura internazionale e sviluppare contenuti in formati audio e video più strutturati per una platea globale.

Il profilo del nuovo direttore

Jonathan Greenberger arriva in cima alla struttura editoriale dopo un percorso che unisce esperienza televisiva e recente attività interna a Politico. Entrato in azienda come executive vice president nel 2026, Greenberger proviene da oltre dieci anni di responsabilità alla ABC News dove ha guidato il Washington bureau e ha ricoperto il ruolo di executive producer per il programma ABC News This Week. Il suo curriculum combina competenze nella gestione di una redazione televisiva con la conoscenza degli asset digitali, un mix che Politico sembra valutare strategico per la fase successiva di crescita e internazionalizzazione.

Visione e incarico

La nomina affida a Greenberger la supervisione di tutta la redazione globale, con l’obiettivo di integrare giornalismo testuale e prodotti multimediali. Secondo Goli Sheikholeslami, CEO di Politico, la candidatura di Greenberger è stata scelta per la sua capacità di vedere «possibilità che altri non notano», un riferimento alla sua propensione all’innovazione organizzativa e ai cambi di formato. Anche Mathias Döpfner, CEO di Axel Springer, ha sottolineato come la nuova guida possa imprimere un’accelerazione definita «disruptive» alla crescita della testata. Infine John Harris ha ribadito che la scelta è legata a idee concrete per l’innovazione e la rapidità di implementazione di cambiamenti a livello aziendale.

Cambiamenti nella squadra e nei prodotti

Parallelamente alla promozione di Greenberger, Politico ha annunciato che Dasha Burns assumerà un ruolo ampliato come global anchor, mantenendo al contempo i compiti di White House bureau chief, conduttrice di The Conversation e chief correspondent per Playbook. La sua nuova posizione sarà chiave per lo sviluppo di formati video e audio pensati per un pubblico internazionale e per l’allineamento tra copertura politica e prodotti multimediali. L’intento dichiarato è progettare contenuti che funzionino sia nelle principali capitali sia su piattaforme digitali ad alto impatto.

Ruolo di Dasha Burns nello sviluppo dei formati

Con l’assegnazione del titolo di global anchor, a Burns viene affidata la responsabilità pratica di sperimentare e lanciare nuovi formati audiovisivi che possano integrarsi con la produzione testuale. Questo include il coordinamento con le redazioni internazionali, piloting di serie video tematiche e l’ideazione di podcast originali pensati per amplificare il brand Politico oltre i confini statunitensi. La sinergia tra la sua esperienza sul campo e la nuova leadership editoriale punta a trasformare l’offerta informativa in modo misurabile e replicabile.

Implicazioni per il giornalismo politico

La rotazione ai vertici di Politico può avere effetti concreti sulla copertura e sulla strategia: maggiore enfasi su innovazione, contenuti multimediali e internazionalizzazione della redazione. Con il supporto del gruppo Axel Springer e le dichiarazioni pubbliche dei vertici, l’orientamento è verso una fase di investimento in tecnologia editoriale e sperimentazione di nuovi linguaggi. Per i lettori e gli abbonati questo potrebbe tradursi in una fruizione più ricca, mentre per la redazione si apre la sfida di unire qualità giornalistica e velocità di esecuzione in un contesto competitivo sempre più globale.