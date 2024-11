Il cambiamento nella classifica degli influencer italiani

Il panorama degli influencer in Italia sta vivendo un cambiamento significativo, con Kahby Lame che perde il titolo di influencer più seguito. La giovane Alice Mordenti, solo 14 anni, ha recentemente guadagnato popolarità, superando Lame e conquistando la prima posizione nella classifica delle interazioni. Questo cambiamento è stato documentato dal sito di informazione Primaonline, che ha riportato i dati forniti da Sensemaker.

Alice Mordenti: la nuova regina degli influencer

Alice Mordenti ha registrato un incremento dell’8% nelle interazioni, grazie anche alla sua storia d’amore con Domenico Esposito, calciatore del Sorrento. La sua capacità di attrarre l’attenzione del pubblico è stata notevole, e il suo seguito continua a crescere rapidamente. La giovanissima influencer ha saputo sfruttare la sua notorietà per creare contenuti coinvolgenti, che risuonano con il suo pubblico giovane e dinamico.

I Lionfield e Kahby Lame: la lotta per il podio

Al secondo posto troviamo i Lionfield, un duo composto da Matteo ed Emiliano, che hanno saputo conquistare oltre 2,3 milioni di follower su TikTok. I loro video, che prendono in giro i tentativi di imitare la cucina italiana da parte di influencer stranieri, hanno riscosso un grande successo. Kahby Lame, noto per le sue reazioni ironiche ai “life hacks”, rimane comunque sul podio, nonostante un calo del 53% nelle interazioni e nelle visualizzazioni. La sua attività di pubblicazione è rimasta sostanzialmente stabile, ma il suo pubblico sembra aver trovato nuove fonti di intrattenimento.

Altri influencer in ascesa

Fuori dal podio, Gabriele Greco, classe 2004, si distingue con 9 milioni di interazioni, grazie ai suoi video doppiati e al format POV. Chiara Ferragni, nonostante le polemiche legate al pandoro-gate, mantiene una forte presenza con sette milioni di visualizzazioni. Altre due creator, Gaia Bianchi e Sofia Crisafulli, continuano a guadagnare popolarità con i loro contenuti quotidiani e interazioni con altri influencer. Gaia, in particolare, ha recentemente annunciato di aspettare un bambino, aumentando ulteriormente l’interesse attorno a lei.

La classifica delle visualizzazioni

Quando si parla di visualizzazioni, la situazione cambia. Ornella Zocco, influencer siciliana, è al comando grazie ai suoi video comici e ai tormentoni virali. La sua carriera è iniziata come un modo per ritrovare il sorriso dopo aver affrontato una grave malattia. La sua canzone “Bello Pazzerello” ha contribuito a consolidare la sua fama. I Lionfield, con il loro doppio podio, dimostrano di essere una forza da non sottovalutare, sia per interazioni che per visualizzazioni.

Il futuro degli influencer in Italia

In un contesto in cui Instagram e TikTok dominano, i contenuti che mostrano la vita quotidiana degli influencer continuano a riscuotere successo. Tuttavia, su Facebook, la cucina rimane il tema più popolare, con video di ricette che attirano l’attenzione del pubblico. Questo scenario in continua evoluzione suggerisce che il mondo degli influencer è in costante cambiamento, e le nuove generazioni di creator stanno rapidamente prendendo piede, portando freschezza e innovazione nel settore.