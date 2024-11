Il contesto politico dell’immigrazione

Nel corso della campagna presidenziale del 2024, la vicepresidente Kamala Harris ha affrontato sfide significative riguardo alla questione dell’immigrazione, un tema cruciale per molti elettori. La sua posizione è stata complicata dal suo passato come senatrice della California e dalla sua partecipazione all’amministrazione Biden, che ha visto un aumento esponenziale degli arrivi alla frontiera sud degli Stati Uniti. Secondo un’analisi degli elettori di Fox News, il 52% degli intervistati ha ritenuto Donald Trump il candidato migliore per gestire l’immigrazione, mentre solo il 36% ha sostenuto Harris. Questo dato evidenzia una chiara difficoltà per la vicepresidente nel conquistare la fiducia degli elettori su un tema così delicato.

Le politiche di immigrazione e le conseguenze

Le problematiche legate all’immigrazione per Harris sono emerse nel 2021, quando l’amministrazione Biden-Harris ha annullato diverse politiche dell’era Trump, tra cui la costruzione del muro di confine e la politica di “Remain in Mexico”. Queste decisioni hanno portato a un aumento drammatico degli attraversamenti di frontiera, creando una crisi che ha messo a dura prova le risorse della Border Patrol. La risposta dell’amministrazione è stata quella di definire il sistema come “rotto” e di proporre una legge sull’immigrazione che includeva un’amnistia di massa per milioni di immigrati irregolari. Tuttavia, le critiche sono aumentate, con i repubblicani che hanno attribuito l’aumento degli arrivi alle politiche adottate dalla Harris e dal presidente Biden.

La figura di Kamala Harris e le sue sfide

In qualità di “czar della frontiera”, Harris ha dovuto affrontare pressioni crescenti per visitare la frontiera, una richiesta che inizialmente ha ignorato. Dopo aver visitato El Paso, Texas, la controversia sulla sua assenza ha continuato a perseguitarla. Nonostante i suoi sforzi per raccogliere fondi e affrontare le cause profonde della migrazione, come la povertà e la violenza nei paesi centroamericani, la crisi non ha mostrato segni di rallentamento fino al 2024. Durante la campagna, Harris ha cercato di distaccarsi dalle sue posizioni passate, ma le sue dichiarazioni precedenti sulla decriminalizzazione degli attraversamenti irregolari e sulla chiusura dei centri di detenzione hanno continuato a essere utilizzate contro di lei dai repubblicani.

Con l’avvicinarsi delle elezioni, Harris ha cercato di posizionarsi come l’unica candidata in grado di affrontare seriamente la questione della sicurezza dei confini, ma il suo passato ha continuato a influenzare la sua immagine. La sua campagna ha sottolineato i risultati ottenuti durante la sua carriera, ma la percezione pubblica rimaneva sfavorevole, soprattutto in confronto a Trump, che ha promesso di riprendere la costruzione del muro e di avviare operazioni di deportazione di massa. La lotta per l’immigrazione è diventata un tema centrale nella corsa presidenziale, e la Harris ha dovuto affrontare la dura realtà di un’opinione pubblica divisa e critica.