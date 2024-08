Kamala Harris rilascia le sue prime parole in un'intervista alla Cnn e risponde su ambiente, immigrazione e classe media americana

La corsa alla Casa Bianca si è arricchita di un nuovo capitolo: la prima intervista rilasciata da Kamala Harris. Infatti, la candidata democratica, nella giornata di ieri, 29 agosto, ha partecipato e ha risposta all’intervista promossa dalla Cnn.

Nella sua prima intervista Kamala Harris conferma: “non sono cambiata”

Con l’avvicinarsi delle elezioni presidenziali l’ascolto delle idee politiche, dei piani e dei programmi dei candidati assume sempre più importanza. Dopo la rinuncia alla candidatura dell’attuale presidente Joe Biden, Kamala Harris è scesa in campo per prendere il suo posto e nella giornata di ieri ha concesso il suo tempo per rispondere ad una serie di domande durante l’intervista condotta dalla Cnn. La candidata democratica ha promosso il suo pensiero su diversi temi, confermando un punto cruciale ovvero il suo “non essere cambiata” rispetto ai valori e alle idee del passato.

Le idee promosse da Kamala Harris nell’intervista alla Cnn

Nel suo discorso Kamala Harris ha fornito risposte su temi importanti, dall’ambiente all’immigrazione alla politica estera. Riguardo all’ambiente, la candidata democratica ha espresso il suo favore verso il fracking, ovvero un metodo di estrazione degli idrocarburi partendo dalla fratturazione della roccia. Inoltre, ha dichiarato la volontà di attuare misure più severe sull‘immigrazione. A questo ha poi aggiunto il sostegno ad Israele e al suo diritto di risposta nei confronti di Hamas, affermando però che sta lavorando incessantemente per un cessate il fuoco. Tra gli aspetti più importanti citati dalla Harris la volontà di portare al centro dell’attenzione della politica il supporto alla classe media americana e la decisione di sfruttare la libertà di idee ed opinioni all’interno del governo, ipotizzando la presenza di un membro repubblicano nella sua squadra.

Kamala Harris e la telefonata di Joe Biden

Senza la telefonata di Joe Biden del 21 luglio Kamala Harris non sarebbe stata la prossima candidata alle elezioni presidenziali di novembre. Una circostanza che la Harris ricorda ancora, con le parole di Biden che le annunciavano la sua decisione di ritirarsi dalla candidatura e affidare a lei il futuro della politica americana.