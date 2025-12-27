Kim Jong Un esalta l'alleanza tra Corea del Nord e Russia nel messaggio di Capodanno

Nel suo messaggio di auguri per il nuovo anno, il leader della Corea del Nord, Kim Jong Un, ha messo in evidenza l’importante legame tra il suo paese e la Russia, sottolineando come entrambe le nazioni abbiano condiviso sacrifici e sofferenze durante il conflitto in Ucraina. Questo scambio di auguri, pubblicato dall’agenzia di stampa statale KCNA, segna un momento significativo per l’alleanza tra i due paesi.

La cooperazione militare tra Corea del Nord e Russia

Negli ultimi anni, la Corea del Nord ha inviato un numero considerevole di soldati per supportare l’operazione militare russa in Ucraina. Secondo le stime di agenzie di intelligence sudcoreane e occidentali, Pyongyang ha mobilitato migliaia di truppe per combattere al fianco di Mosca. Kim ha definito il 2025 un anno significativo per l’alleanza, evidenziando come il concetto di condivisione del sangue rappresenti un elemento fondamentale del loro legame.

Le perdite sul campo

La Corea del Nord ha confermato ufficialmente, solo a partire da aprile, il dispiegamento dei suoi soldati a sostegno delle forze armate russe. Durante un recente discorso, Kim ha menzionato che alcuni dei suoi soldati hanno perso la vita nel conflitto, un aspetto che sottolinea la gravità dell’impegno di Pyongyang. In un’operazione specifica, almeno nove membri di un reggimento ingegneristico sono stati uccisi mentre erano attivi nel clearing delle mine nella regione di Kursk nel mese di agosto.

Le conseguenze e il supporto reciproco

In cambio del supporto militare, la Russia ha offerto alla Corea del Nord una serie di vantaggi, tra cui assistenza finanziaria, tecnologia militare e forniture alimentari ed energetiche. Questo scambio evidenzia la strategia reciproca delle due nazioni, che cercano di rafforzare le loro posizioni geopolitiche in un contesto internazionale complesso. Il supporto della Corea del Nord va oltre l’invio di truppe, comprendendo anche la fornitura di armamenti, come missili e sistemi di artiglieria.

L’aumento della produzione missilistica

In concomitanza con il messaggio di Capodanno, Kim ha ordinato un’accelerazione nella produzione di missili. Negli ultimi anni, la Corea del Nord ha intensificato i suoi test missilistici con l’obiettivo di migliorare le proprie capacità di attacco di precisione. Questo sviluppo non solo mira a sfidare gli Stati Uniti e la Corea del Sud, ma si inserisce anche in una strategia più ampia di esportazione di armamenti verso la Russia.

Il legame tra Kim e Putin, quindi, non si limita a un semplice scambio di auguri, ma rappresenta un impegno strategico che si traduce in un’alleanza militare e politica di lunga durata. Questo rapporto, alimentato da necessità reciproche, si inserisce in un contesto globale in cui entrambi i paesi si trovano a fronteggiare pressioni esterne significative.