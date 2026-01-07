David Parenzo, cosa è successo al braccio? La prima puntata dell’anno de L’Aria che tira tra tutore e racconto in diretta del conduttore.

David Parenzo torna al timone de L’Aria che tira come di consueto, ma l’apertura della puntata del 7 gennaio non passa inosservata. Il conduttore si presenta infatti in studio con un evidente tutore al braccio. È lui stesso a chiarire subito la situazione, spiegando l’accaduto ai telespettatori, rassicurando sulle sue condizioni di salute.

Ecco cosa è successo.

Il ritorno in studio di David Parenzo tra ironia, spiegazioni e attualità

Le lunghe vacanze tra Natale e Capodanno non hanno avuto l’epilogo più sereno per David Parenzo. Nella puntata del 7 gennaio de L’Aria che tira su La7, la prima dopo la pausa festiva, il conduttore si è presentato in studio con un vistoso tutore al braccio, sorretto da una fascia al collo. L’abbigliamento formale non è mancato, così come l’energia abituale, ma la mobilità dell’arto è apparsa limitata.

Un rientro particolare anche per il giornalista di Radio 24, noto per essere la spalla di Giuseppe Cruciani a La Zanzara, che ha trasformato una disavventura personale in un momento di racconto diretto con il pubblico.

L’aria che tira, David Parenzo ko: cosa è successo al braccio?

Fin dalle prime battute, Parenzo ha scelto di chiarire la situazione, anticipando eventuali domande dei telespettatori. Dopo la sigla sulle note di Vasco Rossi e il celebre interrogativo “Cosa succede in città”, il conduttore ha sorriso sull’accaduto, spostando idealmente l’attenzione “in montagna”.

Il saluto è stato accompagnato da una battuta che ha subito fatto il giro dei social: “Buongiorno e buon 7 gennaio. Prima lezione dell’anno: mai fare troppo i bischeri sulle piste da sci, specie quando si arriva alla soglia dei 50 anni”. Una riflessione ironica, seguita dalla precisazione che l’incidente non sarebbe stato il centro della puntata: “Ma non sarà oggetto questo della puntata perché siamo qui con le notizie del giorno ben più importanti”.

E così spazio ai temi caldi di questo inizio 2026, dalla situazione internazionale in Venezuela alla Groenlandia contesa, fino alla tragedia di Capodanno a Crans-Montana. Nonostante il tutore, Parenzo ha scelto di non assentarsi.