L’Assessora Carlotta Nonnis Marzano, nominata il 16 agosto dal sindaco di Bari, Vito Leccese, ha deciso di dimettersi dopo le polemiche per alcuni suoi post social: uno in particolare contro il Papa.

Le parole del sindaco Vito Leccese

“In queste ore si è scatenata una polemica politica sulle dichiarazioni rese, in passato, su un social network, dalla dottoressa Nonnis Marzano, da me indicata come assessora nella nuova giunta. Voglio innanzitutto chiarire che non condivido, nei toni e nei contenuti, i post cui le polemiche si riferiscono ma che, d’altra parte, si tratta pur sempre di libere manifestazioni del pensiero“.

Dopo la bufera che si è scatenata sui social, queste sono state le prime parole del sindaco Vito Leccese.

Il post dell’Assessora contro Papa Francesco

Le polemiche sono esplose dopo il ritrovamento di alcuni post sul profilo dell’Assessora. Il 31 maggio le parole contro il Papa:

“Un anziano molesto che sarebbe meglio accompagnare ai giardinetti per dare il becchime ai passeri”.

In altri post l’ex Assessora aveva scritto che il governo “cerca di portare la morte ovunque, altro che provita”, oppure aveva descritto i partecipanti al G7 come “inutili parassiti”, aggiungendo che “fanno bene a proteggerli, perché in caso contrario ne tornerebbero a casa meno di quelli che sono arrivati”.

Le dimissioni dell’Assessora all’ambiente

Le dimissioni sono arrivate in 24 ore, segno della difficoltà di gestire una situazione estremamente delicata. A tal proposito, lo stesso sindaco Vito Leccese ha dichiarato:

“Mi ha comunicato in queste ore di voler rinunciare all’incarico da me conferitole, anche per preservare la sua libertà di pensiero e di parola, e per tutelare la sua reputazione professionale, da sempre riconosciutale in ogni consesso”.

In questo momento, il neosindaco dovrà cercare un nuovo Assessore all’Ambiente.