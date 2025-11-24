L.elettorale: Schlein, 'nessuna proposta da destra, le premesse sono le peggiori'

Home > Flash news > L.elettorale: Schlein, 'nessuna proposta da destra, le premesse sono le ...

Roma, 24 nov (Adnkronos) – Sulla legge elettorale "vedremo. Ad ora il centrodestra non ha fatto alcuna proposta concreta. Le premesse sono le peggiori". Lo ha detto Elly Schlein.