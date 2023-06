Home > Video > La benedizione di Papa Francesco: "Vi chiedo di pregare per me" La benedizione di Papa Francesco: "Vi chiedo di pregare per me"

"Vi mando un affettuoso saluto con grande affetto! Ve lo auguro per tutto ciò che fate; che abbiate un felice lavoro, di andare avanti, di superare le avversità, di vedere la vita con occhi belli, perché la vita è molto bella, però bisogna saperla vedere in modo bello. Prego per voi, vi chiedo di pregare per me e vi dò la mia benedizione nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo! Ciao!". Il video della benedizione di Papa Francesco è tornato a circolare in questi giorni non facili per il Pontefice, reduce da un ricovero in ospedale.