Il significato della cittadinanza onoraria

La cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria a Maysoon Majidi, attivista curda-iraniana recentemente liberata, rappresenta un momento di grande importanza per la comunità di Riace e per l’Italia intera. Questo gesto, voluto dal sindaco Mimmo Lucano, non è solo un riconoscimento personale, ma un simbolo di accoglienza e di lotta per i diritti umani. La storia di Maysoon, segnata da ingiustizie e sofferenze, mette in luce le sfide che affrontano molti rifugiati e migranti in cerca di una vita migliore.

La testimonianza di Maysoon Majidi

Durante la cerimonia, Maysoon ha condiviso la sua esperienza di attivista in fuga dal regime oppressivo iraniano. “Noi donne, agli occhi del regime, siamo solo oggetti, destinate alla sottomissione” ha dichiarato, evidenziando la brutalità delle condizioni che ha dovuto affrontare. La sua testimonianza è un richiamo alla responsabilità dell’Europa nel garantire non solo protezione, ma anche dignità e diritti a chi scappa da situazioni di violenza e oppressione. La richiesta di modificare il Decreto Cutro, che mette a rischio la vita dei rifugiati, sottolinea l’urgenza di un cambiamento nelle politiche migratorie europee.

Riace: un modello di accoglienza

Riace, un piccolo comune della Calabria, è diventato un simbolo di accoglienza e solidarietà. Nonostante le difficoltà economiche e la mancanza di fondi pubblici, il sindaco Lucano continua a promuovere un modello di integrazione che sfida le politiche restrittive. La cittadinanza onoraria a Maysoon Majidi non è solo un atto di riconoscimento, ma un messaggio forte e chiaro: l’umanità e la dignità devono essere al centro delle politiche migratorie. La storia di Riace dimostra che è possibile costruire una società inclusiva, dove ogni individuo è valorizzato e rispettato.