La Commissione del Senato ha dato il via libera per procedere contro Calenda, il prossimo passo sarà la discussione in Aula.

Tutti i partiti del centrodestra si sono astenuti mentre Pd, M5s, Avs e Italia Viva hanno votato per autorizzare l'indagine su Carlo Calenda, capo di Azione, per possibile diffamazione. Questa decisione è nata in seguito a un tweet incriminato di Calenda pubblicato l'anno scorso contenente parole offensive contro l'ex ministro di Giustizia, Clemente Mastella, che ha portato a un processo per diffamazione aggravata. La questione ora verrà discussa in Aula.