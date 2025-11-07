La condanna di Bolsonaro confermata dalla corte suprema del Brasile

In un’importante decisione legale, la corte suprema del Brasile ha respinto l’appello dell’ex presidente Jair Bolsonaro, confermando la sua condanna a 27 anni di carcere per aver tentato di mantenere il potere dopo la sconfitta alle elezioni. La sentenza segna un momento cruciale nella storia politica del paese, evidenziando le tensioni che hanno caratterizzato il periodo post-elettorale.

Bolsonaro, leader di destra noto per le sue posizioni controverse, era stato giudicato colpevole di aver orchestrato un piano per impedire l’insediamento del nuovo presidente Luiz Inacio Lula da Silva. Secondo le accuse, il fallimento del piano fu dovuto principalmente alla mancanza di supporto da parte dei vertici militari.

Dettagli della sentenza

La decisione della corte è stata presa da un panel di cinque giudici, tre dei quali hanno votato per respingere l’appello di Bolsonaro. Le votazioni finali da parte degli altri membri sono attese entro il 14 novembre, ma la maggioranza già espressa fa presagire un esito sfavorevole per l’ex presidente.

Motivazioni della corte

Il giudice Alexandre de Moraes, che ha presieduto il processo, ha sottolineato che le argomentazioni presentate dalla difesa di Bolsonaro erano prive di fondamento. In un documento di 141 pagine, ha ribadito che le prove a carico dell’ex presidente dimostrano un chiaro tentativo di colpo di stato, e che le sue affermazioni di aver abbandonato il piano non sono state ritenute credibili.

Moraes ha evidenziato come l’azione di Bolsonaro avesse avuto un impatto significativo sulle istituzioni democratiche del Brasile, facendo riferimento all’assalto del 8 gennaio, quando i sostenitori di Bolsonaro chiesero un intervento militare per rovesciare il governo di Lula.

Le conseguenze per Bolsonaro

Attualmente, Bolsonaro si trova agli arresti domiciliari da agosto, a causa di misure precauzionali in un altro caso legale. I suoi legali stanno cercando di ottenere la possibilità di scontare la pena a casa, citando preoccupazioni per la salute dell’ex presidente, che ha subito un attacco stab nel 2018.

La condanna ha suscitato forti reazioni anche a livello internazionale, in particolare dagli alleati di Bolsonaro, come l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il quale aveva imposto sanzioni ai funzionari brasiliani in risposta al processo. Tuttavia, recentemente, i rapporti tra Washington e Brasilia sembrano migliorare, con incontri tra Trump e Lula e discussioni su potenziali riduzioni delle tariffe commerciali.

Prospettive politiche future

Con la condanna di Bolsonaro, il panorama politico brasiliano si presenta incerto, specialmente in vista delle elezioni presidenziali del 2026. Attualmente, l’elettorato conservatore del Brasile non ha un leader chiaro, mentre Lula ha già annunciato la sua intenzione di candidarsi per un quarto mandato.

Inoltre, un tentativo da parte dei sostenitori di Bolsonaro in Congresso di introdurre un progetto di legge per l’amnistia è naufragato, a seguito di ampie manifestazioni popolari contro tale iniziativa. Questo scenario evidenzia le divisioni persistenti nella politica brasiliana e l’incertezza sul futuro della destra nel paese.