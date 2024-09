La conferma dell'arresto è stata rilasciata per il 17enne che ha confessato l'omicidio a Viadana.

La conferma dell'arresto è stata rilasciata per il 17enne che ha confessato ...

Il 17enne che ha confessato l'omicidio di Maria Campai, una donna di 42 anni originaria della Romania, avvenuto il 19 settembre a Viadana, nel Mantovano, dovrà tornare in carcere. Dopo un interrogatorio presso il Tribunale di Brescia, è stata confermata la custodia cautelare per l'accusato presso il Beccaria di Milano. Le accuse comprendono omicidio premeditato e occultamento di cadavere.

Il giovane di 17 anni, ammettendo di aver ucciso Maria Campai, una 42enne originaria della Romania, ha risposto francamente a tutte le domande poste dal giudice per le indagini preliminari di Brescia. L’omicidio è avvenuto il 19 settembre scorso in un garage di Viadana, nel Mantovano. Al termine della sessione di interrogatorio, è stato confermato l’ordine di custodia cautelare, quindi il ragazzo dovrà ritornare in prigione, al Beccaria di Milano. Le accuse a suo carico includono omicidio premeditato e occultamento di cadavere.