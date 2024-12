Il ceto medio italiano: una crisi profonda

Il rapporto Censis 2024 offre un quadro allarmante della situazione socio-economica in Italia, evidenziando la crisi del ceto medio. Questo segmento della popolazione, tradizionalmente considerato il motore dell’economia, si trova ora a fronteggiare una serie di sfide senza precedenti. Le preoccupazioni per i flussi migratori, insieme a una crescente insoddisfazione sociale, contribuiscono a creare un clima di incertezza e disillusione.

La sindrome da galleggiamento

Una delle espressioni più significative emerse dal rapporto è la sindrome da galleggiamento, che descrive una condizione in cui gli italiani si sentono intrappolati in una mediocrità stagnante. Secondo gli analisti, questa situazione è caratterizzata da una mancanza di mobilità sociale, con l’85,5% degli italiani convinti che sia molto difficile migliorare la propria condizione economica. Questo sentimento di impotenza è amplificato da un calo del reddito disponibile lordo pro-capite, che ha subito una riduzione del 7% negli ultimi vent’anni.

Le sfide della denatalità e del debito pubblico

Il 2024 potrebbe essere ricordato come un anno di record, ma non tutti positivi. Accanto a un aumento degli occupati e del turismo, si registra un preoccupante aumento della denatalità e del debito pubblico. La società italiana si trova a dover affrontare una crisi demografica che potrebbe avere ripercussioni a lungo termine sul sistema previdenziale e sull’economia in generale. Inoltre, l’astensionismo elettorale è un segnale di disaffezione verso la politica, con molti cittadini che si sentono esclusi dai processi decisionali.

La percezione della diversità e l’integrazione

Un altro aspetto rilevante del rapporto riguarda la percezione della diversità. Il 29,3% degli italiani considera un nemico chi ha una concezione della famiglia diversa da quella tradizionale, mentre il 57,4% si sente minacciato da chi cerca di introdurre regole e abitudini contrastanti con lo stile di vita italiano. Tuttavia, è interessante notare che negli ultimi dieci anni, l’Italia ha integrato quasi 1,5 milioni di nuovi cittadini, posizionandosi al primo posto nell’Unione Europea per numero di cittadinanze concesse. Questo paradosso evidenzia la complessità della situazione sociale italiana, dove la paura e l’accoglienza coesistono.

Il futuro incerto tra cambiamenti globali

Il futuro dell’Italia è fortemente influenzato da fattori esterni, come il cambiamento climatico e le crisi geopolitiche. Il 49,6% degli italiani ritiene che il cambiamento climatico avrà un impatto significativo sulla loro vita, mentre il 46% è preoccupato per le conseguenze della guerra in Medio Oriente. Questi eventi globali, uniti a una crisi economica interna, pongono interrogativi sul futuro del Paese e sulla capacità del ceto medio di adattarsi a un contesto in continua evoluzione.