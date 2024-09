La domanda per braccialetti tecnologici sta crescendo.

In Italia, sono attualmente in uso 8253 braccialetti elettronici per monitorare individui in detenzione domiciliare e come strumento di prevenzione contro crimini come lo stalking. Questi dispositivi resistono all'acqua fino a una profondità di trenta metri. Introdotti nel 2001, sono diventati fondamentali nel sistema di sicurezza del paese. La maggior parte di essi, 5285, monitora gli arresti domiciliari, mentre 96 sono usati per il tracciamento e 2872 per prevenire lo stalking.

In Italia sono in uso 8253 braccialetti elettronici, la domanda sta aumentando. Questo dispositivo, con un peso di quasi due etti, viene indossato come un braccialetto alla caviglia, è resistente all’acqua e può resistere fino a una profondità di trenta metri. Il suo intento principale è monitorare le persone in detenzione domiciliare o quelle che sono state sottoposte a misure precauzionali. Inoltre, funge da strumento di prevenzione contro crimini come lo stalking e quelli affrontati dal Codice rosso. Introdotto per uso sperimentale nel 2001, è diventato fondamentale nel sistema di sicurezza del paese. I dati più recenti della polizia indicano che 5285 di questi braccialetti vengono utilizzati per monitorare gli individui in arresti domiciliari, 96 per il tracciamento e 2872 per funzioni anti-stalking.