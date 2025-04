Un’impresa storica per il basket in carrozzina

La Fisiosanisport Reggio Bic ha scritto una pagina importante nella storia del basket in carrozzina italiano, conquistando il secondo posto ai campionati europei. Questo risultato rappresenta un trionfo non solo per la squadra, ma anche per l’intera città di Reggio Calabria, che ha visto la sua rappresentativa sportiva raggiungere un traguardo così prestigioso.

La finale, disputata in Turchia, ha visto la squadra calabrese affrontare avversari di grande valore, chiudendo l’incontro con un punteggio di 81-67. Nonostante la sconfitta, il team ha dimostrato una determinazione e una grinta che hanno emozionato i tifosi e gli appassionati di sport.

Un percorso di successi e determinazione

La strada verso la finale non è stata semplice. La Fisiosanisport ha affrontato diverse squadre forti, ma grazie a un gioco di squadra impeccabile e a una preparazione meticolosa, è riuscita a superare ogni ostacolo. L’allenatore Antonio Cugliandro ha guidato i suoi ragazzi con saggezza, sottolineando l’importanza di ogni singolo membro del team. “Ogni vittoria è stata il risultato di un lavoro di squadra e di un impegno costante”, ha dichiarato Cugliandro, evidenziando come il gruppo abbia saputo affrontare le sfide con coraggio e determinazione.

Un messaggio di speranza e ispirazione

Il risultato ottenuto dalla Fisiosanisport Reggio Bic non è solo un trionfo sportivo, ma un messaggio di speranza per tutti coloro che affrontano difficoltà. La squadra ha dimostrato che con impegno e passione si possono raggiungere traguardi impensabili. “Non è una sconfitta, è un trionfo del cuore”, ha commentato l’allenatore, sottolineando come ogni atleta abbia dato il massimo per rappresentare la propria città e il proprio paese. Questo spirito di resilienza e determinazione è ciò che rende il basket in carrozzina uno sport così affascinante e coinvolgente.