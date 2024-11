Un nuovo inizio dopo una tragedia

La presentazione della Fondazione Giulia Cecchettin ha segnato un momento di grande emozione e riflessione. Gino Cecchettin, padre di Giulia, ha sottolineato l’importanza di non rimanere indifferenti di fronte alle tragedie che colpiscono la nostra società. “Non possiamo permetterci di essere indifferenti o voltare lo sguardo altrove”, ha affermato, richiamando l’attenzione su un tema che purtroppo continua a essere attuale: la violenza di genere.

Un impegno collettivo

La fondazione non si limita a essere un omaggio alla memoria di Giulia, ma si propone come un vero e proprio impegno sociale. “È un compito che riguarda il coinvolgimento di ciascuno di noi”, ha dichiarato Cecchettin, evidenziando come la violenza di genere sia il risultato di un fallimento collettivo. Non si tratta solo di una questione privata, ma di un problema che coinvolge l’intera comunità. La fondazione si propone di educare le nuove generazioni, affinché possano crescere in un ambiente libero da violenze e discriminazioni.

Educazione come strumento di cambiamento

Il fulcro dell’attività della fondazione è l’educazione. Attraverso programmi e iniziative, si intende sensibilizzare i giovani sui temi della violenza di genere, promuovendo una cultura del rispetto e della parità. “Dobbiamo educare le nuove generazioni”, ha ribadito Cecchettin, sottolineando l’importanza di affrontare questi temi fin dalla tenera età. Solo attraverso un’educazione consapevole si potrà sperare in un cambiamento reale e duraturo.

Un appello alla comunità

La fondazione Giulia Cecchettin rappresenta un appello a tutti noi: è tempo di unirsi e combattere contro la violenza di genere. Ogni individuo ha un ruolo da svolgere in questa battaglia, e la fondazione si propone di essere un punto di riferimento per chi desidera contribuire a questo importante cambiamento. La violenza di genere non è solo un problema delle vittime, ma riguarda l’intera società. Solo insieme possiamo costruire un futuro migliore.