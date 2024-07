Home > Video > La Legge in pillole: i rischi penali di chi guida La Legge in pillole: i rischi penali di chi guida

Pedone attraversa con il rosso e viene investito: l'automobilista condannato per omicidio stradale. Ma come è possibile una cosa del genere? L'avvocato Mattia Fontana ci aiuta a far chiarezza su questo delicato argomento.