La manifestazione contro Giuli s'intensifica. Prima criticato su 'Meridiano Zero', oggi l'obiettivo di 'Med-Or'.

Nell’ateneo della Sapienza di Roma, è in corso una rivolta contro Alessandro Giuli, il ministro della Cultura. Nonostante Giuli abbia terminato da un’ora il suo esame, gli studenti del collettivo Cambiamo Rotta stanno ancora protestando sugli scalini esterni al dipartimento di Lettere e Filosofia. “È offensivo che un ministro della Cultura, con retroscena storici e politici legati a Meridiano Zero, venga qui, dove sono stati assassinati due studenti antifascisti,” ha dichiarato un dimostrante attraverso l’altoparlante. Gli studenti espongono un cartello che recita: “Noi respingiamo Giuli! Diciamo no al fascismo e alla cultura della precarietà. Per la creazione di una nuova cultura.” Alcuni dei loro striscioni recitano: “Da Franceschini a (San)Giuli(ano) PD e fascisti contro la cultura”, “Ieri Meridiano Zero oggi Med-Or. No a fascisti e belligeranti”, “Mic e Mur vogliono che siamo precari”. Inoltre, si vede sventolare la bandiera di Cambiamo Rotta e quella della Palestina.