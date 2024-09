La manovra prevede il ritorno del finanziamento per il bonus psicologo.

L'approvazione del finanziamento aggiuntivo per il bonus psicologo, un contributo per le spese di terapie psicologiche introdotto inizialmente nel 2022, sembra essere in vista. Nonostante sia stato confermato e reso permanente nella recente Legge di Bilancio, è ancora necessario garantire i fondi. ...

L’approvazione del finanziamento aggiuntivo per il bonus psicologo, un contributo per le spese di terapie psicologiche introdotto inizialmente nel 2022, sembra essere in vista. Nonostante sia stato confermato e reso permanente nella recente Legge di Bilancio, è ancora necessario garantire i fondi. Fonti all’interno della coalizione di governo indicano che lo stesso è impegnato a mantenere gli stanziamenti previsti per l’anno corrente, pertanto, si prevede un flusso di fondi di circa 10 milioni di euro.

