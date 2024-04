La Premier Meloni nel punto stampa ha effettuato un resoconto dei temi trattati al Consiglio Europeo straordinario.

«I temi all’ordine del giorno del Consiglio Europeo: nella giornata di ieri si è parlato soprattutto di politica estera, ma con una novità che era stata una richiesta italiana , ovvero, il tema del Libano e del sostegno europeo per i rifugiati siriani che si trovano in Libano che rischiano di portare ulteriori difficoltà. La commissione europea sta lavorando già su questo tema ».

Inoltre, la presidente ha aggiunto:

«Questa mattina ho parlato con la presidente della commissione Ursula Von Der Leyen della materia migratoria, i rimpatri verso i paesi d’origine: Libano, Tunisia. I flussi dei migranti irregolari in Italia diminuiscono in maniera significativa, dimostra che il lavoro che abbiamo fatto porta dei risultati».

«Sono contenta per Mario Draghi, una persona molto autorevole e sono contenta che si parli di un italiano, ma questo dibattito è pura filosofia, va bene per i titoli di giornali ma non è così che funziona. La tendenza di decidere prima che i cittadini votano non mi troverà mai d’accordo. Sono i cittadini che decidono le maggioranze, per questo non parteciperò al dibattito».