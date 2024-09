La partenza di Amici, Uomini e Donne e Tu Si Que Vales è stata posticipata: quando cominceranno?

Dobbiamo aspettare un po' di più prima di poter vedere di nuovo i programmi di Maria De Filippi, poiché sono stati posticipati di almeno una settimana. L'introduzione dei nuovi concorrenti in Uomini e Donne e la scoperta della nuova classe di Amici 24 richiederanno un po' più di pazienza, così c...

Dobbiamo aspettare un po’ di più prima di poter vedere di nuovo i programmi di Maria De Filippi, poiché sono stati posticipati di almeno una settimana. L’introduzione dei nuovi concorrenti in Uomini e Donne e la scoperta della nuova classe di Amici 24 richiederanno un po’ più di pazienza, così come dovrà essere il caso per le battute tra Sabrina Ferilli e De Filippi in Tu Si Que Vales.

Secondo gli ultimi aggiornamenti, Amici di Maria avrebbe dovuto iniziare domenica 15 settembre, ma invece sarà sostituito da Beautiful e Endless Love. Ora, il ritorno degli studenti e dei professori è previsto per il 22 settembre. Analogamente a questo talent show, anche Uomini e Donne e Tu Si Que Vales sono stati posticipati. Il dating show di Canale 5 doveva cominciare lunedì 9 settembre, poi si è parlato del 16 settembre e ora sembra che debutterà lunedì 23. Le riprese di Uomini e Donne sono iniziate il 28 agosto scorso, quindi al momento della trasmissione, Maria avrà già diverse puntate registrate. Per quanto riguarda Tu Si Que Vales, abbiamo finalmente una data certa, poiché poco fa è stato trasmesso lo spot su Canale 5 annunciando: “Vi aspettiamo qui con Tu Si Que Vales da sabato 21 settembre“.

Per quale ragione i programmi di Maria sono stati rimandati? Secondo Deianira Marzano, la causa sarebbe Temptation Island. L’esperta di pettegolezzi ha suggerito che la squadra di Maria vuole concedere maggiore attenzione alla nuova stagione di Temptation, che inizierà il 10 settembre prossimo: “Anche U&D inizia il 23, per concedere un po’ di respiro a Temptation dopo la prima puntata “. Il calendario per l’inizio di Grande Fratello rimane lo stesso, il primo episodio del reality presentato da Alfonso Signorini (con Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici come commentatrici) sarà trasmesso lunedì 16 settembre.