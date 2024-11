Un’esperienza unica per i visitatori

La passerella temporanea installata presso la Fontana di Trevi ha attirato l’attenzione di migliaia di visitatori, offrendo loro la possibilità di ammirare dettagli architettonici che solitamente sfuggono all’occhio. Questa iniziativa, voluta dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, è stata concepita per garantire una fruizione unica della storica fontana, mentre si svolgono lavori di pulizia e restauro che richiederanno circa due mesi. Gualtieri ha sottolineato l’importanza di questa misura, paragonandola a un’eclissi: un evento raro che merita di essere vissuto appieno.

Un sostegno concreto alla Caritas

Oltre a valorizzare il patrimonio artistico della città, la passerella ha anche un obiettivo sociale. Durante il primo weekend di apertura, sono stati raccolti ben 5mila euro in donazioni, fondi che saranno destinati alla Caritas per fornire pasti ai bisognosi. “Il fatto che la Caritas continui a ricevere supporto è un aiuto fondamentale per chi vive in difficoltà”, ha dichiarato Gualtieri. Questo aspetto evidenzia come l’iniziativa non solo promuova il turismo, ma contribuisca anche a un’importante causa sociale.

Gestione delle presenze e futuro della passerella

Con un’affluenza di circa 12mila persone nel primo weekend, il sindaco ha evidenziato la necessità di gestire le presenze in un’area così affollata. “I numeri sono altissimi, e ci permetteranno di sperimentare come contingentare le presenze”, ha affermato. Nonostante le richieste di mantenere la passerella anche dopo il termine dei lavori, Gualtieri ha confermato che l’installazione è temporanea e tornerà alla sua forma originale tra due mesi. Questo approccio riflette una volontà di preservare l’integrità storica della Fontana di Trevi, pur offrendo un’esperienza innovativa ai visitatori.

Preparativi per il Giubileo e sfide future

Il sindaco ha anche parlato dei preparativi per il Giubileo, sottolineando l’importanza di interventi strutturali che stanno avvenendo in tutta la città. “Roma sarà sul palcoscenico del mondo”, ha affermato, evidenziando come questi lavori siano fondamentali per migliorare l’immagine della capitale. Tuttavia, Gualtieri ha messo in guardia contro le possibili speculazioni legate all’aumento del turismo, chiedendo misure per regolamentare il mercato degli affitti, in particolare per i B&B nel centro storico. La riforma del Piano regolatore generale prevede strumenti per limitare questa espansione, garantendo che Roma rimanga accessibile e vivibile per tutti.