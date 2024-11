Un calendario che racconta la Polizia di Stato

La Polizia di Stato ha svelato la sua edizione 2025 del calendario istituzionale, un evento che ha visto la partecipazione del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e del Capo della Polizia Vittorio Pisani. Questo calendario non è solo un semplice strumento di promozione, ma un vero e proprio racconto visivo del lavoro quotidiano degli agenti, realizzato attraverso un progetto fotografico curato dal talentuoso Eolo Perfido.

Immagini che parlano di umanità

Le fotografie in bianco e nero scelte per il calendario offrono uno sguardo profondo sulle attività operative della Polizia, ma vanno oltre, catturando anche i momenti di interazione tra i poliziotti e i cittadini. Ogni scatto è un invito a riflettere sull’aspetto umano dell’istituzione, in perfetta sintonia con il motto “esserci sempre”, che sottolinea l’impegno della Polizia come parte integrante del tessuto sociale. Le immagini di Perfido riescono a trasmettere emozioni e storie, rendendo visibile il legame tra le forze dell’ordine e la comunità.

Un impegno sociale che continua

Oltre alla bellezza artistica, il calendario 2025 ha anche una forte componente sociale. Infatti, il ricavato delle vendite sarà destinato a iniziative benefiche a favore di minori, dimostrando così come la Polizia di Stato non si limiti a garantire la sicurezza, ma si impegni attivamente anche nel supporto delle fasce più vulnerabili della popolazione. Questo aspetto del progetto evidenzia l’importanza della responsabilità sociale e il ruolo attivo che le istituzioni possono avere nel migliorare la vita delle persone.