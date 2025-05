Un contesto di insicurezza e violenza

Ogni giorno, le lavoratrici del sesso in Italia si trovano a fronteggiare una realtà di precarietà e insicurezza. La testimonianza di Pia Covre, presidente del Comitato per i diritti civili delle Prostitute, mette in luce una situazione allarmante. Le recenti notizie di violenze, come l’omicidio di una donna a Legnano e la scomparsa di un’altra a Prato, evidenziano il rischio crescente che queste donne affrontano nel loro lavoro quotidiano.

La solitudine e l’assenza di protezione legale contribuiscono a rendere la loro vita ancora più difficile.

La richiesta di decriminalizzazione

Le lavoratrici del sesso chiedono a gran voce la decriminalizzazione del loro lavoro, a partire dalla depenalizzazione del favoreggiamento. Questo aspetto è cruciale, poiché la legislazione attuale costringe molte donne a lavorare in isolamento, esponendole a pericoli enormi. Covre sottolinea che il favoreggiamento non deve essere considerato un reato, ma piuttosto un modo per creare reti di supporto tra le lavoratrici. La criminalizzazione di queste pratiche non fa altro che aumentare la vulnerabilità delle donne, costringendole a operare in condizioni di totale precarietà.

Il ruolo delle forze dell’ordine e la paura di denunciare

Un altro aspetto critico è la relazione tra le lavoratrici del sesso e le forze dell’ordine. Molte donne, specialmente quelle immigrate, temono di denunciare le violenze subite per paura di essere rimpatriate o di affrontare conseguenze legali. Covre racconta di casi in cui donne aggredite sono state a loro volta denunciate per irregolarità. Questo clima di paura e sfiducia nei confronti delle istituzioni rende difficile per le lavoratrici del sesso cercare aiuto e protezione. La mancanza di politiche efficaci da parte dello Stato aggrava ulteriormente la situazione, lasciando queste donne in balia di un sistema che non le tutela.

La necessità di reti di supporto

Nonostante le difficoltà, alcune lavoratrici del sesso riescono a creare reti di supporto attraverso app e chat private. Questi strumenti, sebbene utili, non sono sufficienti a garantire la sicurezza necessaria. Covre evidenzia che, sebbene ci siano tentativi di socializzazione tra le lavoratrici, la mancanza di un supporto strutturato e di politiche adeguate rende il loro lavoro ancora più rischioso. La situazione attuale richiede un intervento urgente da parte delle istituzioni per garantire diritti e sicurezza a queste donne, che continuano a lottare per la loro dignità e per un lavoro in condizioni di maggiore sicurezza.